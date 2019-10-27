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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
27.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

81 ilde 'güven ve huzur' uygulaması

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81 ilde 'güven ve huzur' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/5' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1419 kişinin yakalandığı, 119 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemdeki bölgelerde özellikle de halkın yoğun bulunduğu yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 81 ilde uygulama yapıldığı belirtildi. 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/5' adı verilen uygulama, dün ülke genelinde gerçekleştirildi. 5 bin 621 noktada, 62 bin 144 kişilik personelle yapılan uygulamada, 233 dedektör köpeği kullanıldı. 

119 GÖZALTI

Uygulama kapsamında, 672 bin 876 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 'adam öldürme', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'çocuğun cinsel istismarı', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçları dahil çeşitli suçlardan aranan 1419 kişi yakalandı. Uygulama sonucu 1113 kişiye adli- idari işlem yapılırken, 119 kişi de gözaltına alındı.

198 BİN 585 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Uygulamada, 198 bin 585 araç da kontrol edildi. Kontrollerde, 6786 araçla ilgili işlem yapıldı, 16aranan araç tespit edildi, 1518 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında, 27 bin 165 umuma açık iş yeri denetlendi, 234 umuma açık iş yeriyle ilgili işlem yapıldı, 14 iş yeri de kapatıldı. Ayrıca 22 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 20 kurusıkı, 258 mermi, 18 kesici/delici alet, 8 gram kokain, 968,7 gram esrar, 6 gram eroin, 50,3 gram bonzai, 27,8 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy, 831 adet sentetik ecza, 6189 paket kaçak sigara ve 1468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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