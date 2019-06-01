81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu
GeriGündem 81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu

Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde eş zamanlı yapılan 'huzur ve trafik uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 405 kişi yakalandı. 146 bin 789 aracın kontrol edildiği uygulamada 11 bin 630 ihlal tespit edilerek işlem yapıldı. Bin 604 araç ise trafikten men edildi.

Yurt genelinde 5 bin 690 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 52 bin 143 personel katıldı. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla yapılan uygulamada, başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olaylarına yönelik denetimler yapıldı.

Suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması hedeflenen çalışma kapsamında, deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonları ile halkın yoğun olduğu bulvar, cadde ve alışveriş merkezleri kontrol edildi.

BİN 405 ŞÜPHELİ YAKALANDI

212 dedektör köpeğinin de katıldığı uygulamada 543 bin 732 kişi sorgulandı, 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 5 'adam öldürme', 6 'yağma', 55 'yaralama', 40 'hırsızlık', 18 'dolandırıcılık', 2 'cinsel taciz', 3 'çocuğun cinsel istismarı', 8 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 2 'kaçakçılık', 3 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak', 1 'silahlı terör örgütüne üye olmak' , bin 262 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 405 aranan şüpheli yakalandı.

81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu
43 KAYIP BULUNDU

Uygulamada 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 187 mermi, 16 adet kesici/delici alet ile bin 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38,3 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 4 adet ecstasy, 4 gram kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigara ele geçirildi. 6'sı çocuk 43 kayıp kişi bulundu.

Kontrollerde ayrıca 626 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 100 şüpheli gözaltına alındı. 1 iş yeri kapatıldı.

81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu
BİN 604 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 146 bin 789 adet araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde, 11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek, işlem yapıldı, 604 adet araç trafikten men edildi. 23 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Utanmadan bunu da yaptılar! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar
'Sana sürprizim var' dedi, genç kıza dehşeti yaşattı! Kan donduran ayrıntılar...
Trafiğe çıkacaklar dikkat... Durma noktasına geldi
Ankara'da müthiş operasyon! Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı...