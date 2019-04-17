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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.04.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

81 ilde 647 okul servisi trafikten men edildi

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81 ilde 647 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim ve kontrollerde eksiksikliği tespit edilen 647 okul servisinin trafikten men edildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1262 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün 'Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Trafik Denetimi Uygulaması' yapıldı.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama, saat 11.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

81 ilde 647 okul servisi trafikten men edildi
48 BİN 576 PERSONEL KATILDI

48 bin 576 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde 34 bin 259 okul servis aracı kontrol edilirken, 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksiklik tespit edilen 647 okul servis aracı trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma açık yer kontrol edildi, 138 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 370 bin 99 şahıs sorgulandı, bin 262 aranan kişi yakalandı. 6 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 51 mermi/fişek, 1 kesici/delici alet ile 8 kurusıkı tabancaya el konuldu. Uygulamada ayrıca 5,85 gram esrar, 2,9 gram sentetik uyuşturucu, 100 uyuşturucu hap ile 2 bin 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

81 ilde 647 okul servisi trafikten men edildi

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