800 km gelip 11 kursun sıktı

Yeniden görülen davanın ilk duruşmasına katılan Nurcan Arslan’ın kardeşi Gülcan Arslan, “Katil 800 kilometreden geldi. 11 kurşun sıktı. Tasarlayarak öldürdüğünün saptanması için daha ne yapması lazım” dedi. Nurcan Arslan, hemşehrisi olan Tokat’ın Almus ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nin muhtarı Abdullah Melih Barış’la kısa süre arkadaşlık etmişti. Evli ve 3 çocuk babası olan Abdullah Melih Barış’tan ayrılmak istiyordu. 30 Ocak 2016’da Abdullah Melih Barış, Tokat’tan gelip 11 kurşunla Nurcan Arslan’ı öldürdü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Melih Barış’ı tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak ceza iyi halden müebbet hapis cezasına indirildi.

YARGITAY BOZDU

Arslan’ın ailesi kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay sanığın anlık kast ile ateş ettiğini belirterek kararı bozdu. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama kararı aldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü ancak sanık Abdullah Melih Barış cezaevinden getirilememişti. CHP’li milletvekili Turan Aydoğan da Nurcan Arslan’ın ailesine destek için duruşma salonundaydı. Mahkeme heyeti sanık olmadığı için duruşmayı bugüne erteledi.

DEFALARCA TEHDİT ETMİŞ

Nurcan Arslan’ın kardeşi Gülcan Arslan duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Katil 800 km yoldan öldürmek için geliyor. ‘Seni son kez göreceğim bir daha asla rahatsız etmeyeceğim’ diyerek 11 kurşunla vuruyor. Tasarlayarak öldürdüğünü saptamak için daha ne yapması lazım?”