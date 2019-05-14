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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.05.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

80 yaşındaki kadını sopayla dövdü, parmaklarını kırdı

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80 yaşındaki kadını sopayla dövdü, parmaklarını kırdı

ERZURUM'da, evine girdiği 80 yaşındaki Fikriye Kaya'nın, parmağını kırarak, altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbeden eski komşu Özkan Aytuğ (23), 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 16 Şubat 2015 tarihinde, Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Fikriye Kaya, çalan zilin ardından kapıyı açınca maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadına sopayla saldıran maskeli kişi, Kaya'dan 2 ayda bir aldığı o tarihte 500 TL olan dul maaşını istedi. Paranın olmadığını öğrenince de Fikriye Kaya'yı mutfağa kadar sürükleyip, parmağını kırdı ve altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbetti. Ardından kaçtı.

MASKELİ SALDIRGAN ESKİ KOMŞU ÇIKTI

Sürünerek kapıya çıkarak, komşusundan yardım isteyen Fikriye Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Sağ kolu, sol yüzük parmağı ile burnunda kırık, sol bileğinde çatlak tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, maskeli saldrganın yaşlı kadının eski komşusu Özkan Aytuğ olduğunu belirledi. Yakalanan Aytuğ'un üzerinden yaşlı kadının cep telefonu çıktı. Saldırganın 14 ayar altın yüzüğü ise 70 TL'ye sattığı belirlendi. Özkan Aytuğ, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

KEMİK YAŞI KİMLİKTEKİ YAŞINDAN BÜYÜK ÇIKTI

Suçlamaları kabul etmeyen Aytuğ hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suç tarihinde kimlik yaşı 17 olan Aytuğ, yargılama sırasında kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda sanığın kemik yaşının kimlik yaşındak 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı.

YAŞI BÜYÜDÜ CEZASI ARTTI

Aytuğ'un 1998 olan doğum tarihi 1996 olarak değiştirildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Özkan Aytuğ, 7 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan 4 yıl, 'gece vakti nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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