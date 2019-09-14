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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.09.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! O zanlı tutuklandı…

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80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! O zanlı tutuklandı…

Adana’da 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine gece saatlerinde girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde 9 Eylül gece meydana geldi. İddiaya göre Fatma A., bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü. Yaşlı kadın, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler de şahsın evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki İ.M. olduğunu tespit etti. Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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