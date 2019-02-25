80. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarında son durum
Geçtiğimiz günlerde 80’ncisi düzenlenen ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınavının sonuç tarihi için araştırmalar devam ediyor. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artan adaylar, sık sık Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, 80. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne?
80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 17 Şubat’ta yapıldı. ÖGG soruları ve cevapları sınavdan birkaç süre gün sonra kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. ÖGG sınavından geçmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritmetik ortalamasının 60 olması gerekiyor. Bu puana ulaşıp ulaşamayacaklarını merak eden adaylar şimdi sonuç tarihini araştırıyor. 80. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?;
Son sınavın sonuçları 18 gün içerisinde açıklanmıştı, bu nedenle 80’nci ÖGG sınavı sonuçlarının 8 Mart’ta erişime açılabileceği öngörülüyor.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.
Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
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