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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
12.06.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

8 yıldır Erzurum'da bekliyor... O uçak için karar verilecek

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VAN depreminin ardından Gürcistan'dan yardım getiren, ancak apronda meydana gelen kazada kokpiti zarar gördüğü için 8 yıldır Erzurum Havalimanı'nda duran uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, karar verecek. Vali Okay Memiş, karar sonrası uçakla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi.

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  • 8 yıldır Erzurumda bekliyor
  • 8 yıldır Erzurumda bekliyor
  • 8 yıldır Erzurumda bekliyor
  • 8 yıldır Erzurumda bekliyor
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Vali Okay Memiş, pistleri bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplanacak Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Devlet Hava Meydanları İl Müdürü Hanif Fidan'dan bilgi alan Vali Memiş, daha önce beton olan pistin bitümlü sıcak asfaltla kaplanacağını bildirdi.

4 kilometre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistin asfaltlanarak standardizasyonu yüksek bir hale getirileceğini kaydetti.

Yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak çalışmada, beton asfalttaki düzenlemeler yapıldıktan sonra asfaltlamanın başlayacağını ifade eden Vali Memiş, "Uçaklar beton piste inip-kalkıyorlardı. Bitümlü sıcak asfalt dökümüyle pistlerimiz uluslar arası büyük uçakların inebileceği bir hale getirilecek" dedi.

Asfalt dökümü sonrası Erzurum Havalimanı'nda sis ve iklim şartları sebebiyle seferlerin daha kolay yapılmasını sağlayacak olan CAT III yaklaşma ve iniş sisteminin kurulacağını kaydeden Vali Memiş, "Bu sistemin kurulmasıyla havalimanına iniş-kalkışlar daha kolaylaşacak. Bizim ölçümlerimize göre Erzurum'da en fazla 200 metreye kadar sis ölçüldü.

Bu sistemin tamamlanmasıyla sisli havalarda uçaklar rahatlıkla iniş kalkış yapabilecekler. Havalimanı sadece Erzurum'a değil bölgeye de hizmet edecek. Çünkü biliyorsunuz Karadeniz ve bölge illerinde çok sis oluyor. Havalimanıyla Erzurum'un bölgedeki pozitif üstünlüğü de ele alacağını düşünüyorum.

Programa göre havalimanı asfaltı ve sistemin kurulumu Kasım ayına kadar bitmesi gerekiyor ama biz Ekim ayında komple sistemi bitirerek hizmete sokmayı düşünüyoruz. Bundan böyle sisten ve hava koşulları sebebiyle uçak iptallerinin sıfıra yakın olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

GENEL MÜDÜRLÜK KARAR VERECEK

Vali Okay Memiş, yaklaşık 8 yıldır apronda bekleyen kargo uçağıyla ilgili de açıklamada bulundu. Van depreminde zarar görenler için 2011 yılında Gürcistan'dan yardım taşıyan Ilyushing Il-76TD' tipi uçağın apronda kaza geçirdiğini hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Kokpiti zarar gören uçak havalimanında bekliyor. Bu uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vereceği kararı bekliyoruz. Biz şu anda onu takip ediyoruz. Uçaktan nasıl kurtulacağı belirlendikten sonra nasıl değerlendirebiliriz onu konuşuruz.

Bazen ilginç şeyler olabilir. Bir yerde kütüphane olarak kullanıldığını duymuştum. Bizim çok daha güzel değerlerimiz var. Nasıl kullanırız tartışılabilir. Ama bizim balıklama atlayacağımız bir iş değil."

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