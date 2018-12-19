8 yıldır aranıyordu! 'Kör Hakan' yakalandı
'Papağan' adı verilen cihazlarla, kart bilgilerini kopyaladığı vatandaşları milyonlarca lira dolandıran ve 8 yıldır aranan ünlü siber korsan, çocuğunun hastalığı için sahte kimlikle Batum'dan geldiği İstanbul'da yakalandı. 377 yıl hapis cezasıyla yargılanan 'Kör Hakan' kod adlı eski bankacı tutuklandı.
'Papağan' adı verilen cihazlarla, kart bilgilerini kopyaladığı vatandaşları milyonlarca lira dolandıran ve 8 yıldır aranan ünlü siber korsan, çocuğunun hastalığı için sahte kimlikle Batum'dan geldiği İstanbul'da yakalandı. 377 yıl hapis cezasıyla yargılanan 'Kör Hakan' kod adlı eski bankacı tutuklandı. İstanbul Siber Polisleri, "Kör Hakan" kod adlı firari hacker Hakan K.'yı operasyonla yakaladı. Siber Suçlar Şubesi'nin tespitlerine ve iddialara göre Hakan K., "Derin Ekleme" (Deep Insert) yönetimiyle milyonlarca kişinin kart bilgilerini kopyaladı. 377 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan, hakkında yakalama kararı olan ve 8 yıldır aranan eski bankacı Hakan K.'nın 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.
İddiaya göre sol gözü takma olduğu için "Kör Hakan" kod adıyla tanınan ve eski bankacı olan Hakan K.'nın "Derin Ekleme" yöntemiyle ATM'lerden insanların banka ve kredi kartlarını kopyaladığı belirtildi. ATM'lere yerleştirilen "Papağan" adlı gelişmiş ve özel cihaz kalıplarını Çin'de, elektronik sistemini ise Bulgaristan'da yaptıran Hakan K., cihazları Bulgaristan, Gürcistan, Endonezya, Türkiye ve Ukrayna'daki uluslararası dolandırıcılık çetelerine yolladı.
TUTUKLANDI VE CEZASI BEKLENİYOR
İddiaya göre Hakan K., ATM'lerin beynine yerleştirilen özel kart kopyalama cihazlarıyla milyonlarca kişinin kart bilgilerini kopyaladı ve milyonlarca lira vurgun yaptı. Gürcistan'ın Batum şehrinde olduğu belirlenen Hakan K.'nın 8 yıldır yaşadığı Batum'dan sahte kimlikle çocuğunun sağlık sorunu için İstanbul'a geldiği tespit edildi.
Siber Polisleri, Hakan K.'nın İstanbul Beykoz'da olduğunu tespit etti. Kullandığı araçta gözaltına alınan Hakan K.'nın üzerinden sahte kimlik çıktı. İstanbul Emniyeti'ne götürülen Hakan K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine yerleştirildi. Hakan K. hakkında istenen hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlanacağı ifade edildi.
Hakan K.'nın kart kopyalamada kullandığı gelişmiş özel cihazların fark edilmesinin çok zor olduğu ve sadece ATM'lere takılırken banka güvenlik görevlileri veya yetkililer tarafından fark edilebileceği ifade edildi. (SABAH)
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