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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

8 yılda 2 milyon kişi bırakmak istedi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
8 yılda 2 milyon kişi bırakmak istedi

Sağlık Bakanlığı, 2010-2018 yılları arasında 2 milyon 283 bin 871 kişinin sigarayı bırakmak için doktora başvurduğunu açıkladı. Uygun görülen hastalara 1 milyon 260 bin kutu sigarayı bırakma hapı verilirken, 600 bin kutu da nikotin bandı dağıtıldı. 27 milyon 165 bin 744 kişi de Alo 171’i arayarak destek istedi.

Sağlık Bakanlığı, 2010 yılından bu yana 521 sigara bırakma polikliniğinde 2 milyon 283 bin 871 kişiye sigarayı bırakma tedavi hizmeti sunulduğunu açıkladı. Uygun görülen hastalara geri ödeme kapsamında 1 milyon 260 bin kutu sigarayı bırakma hapı verilirken, 600 bin kutu da nikotin bandı dağıtıldı. Alo 171’i de 8 yılda toplam 27 milyon 165 bin 744 kişi arayarak destek istedi.

SİGARA 1.5 YIL DAHA FAZLA YAŞLANDIRIYOR

Sigara içindeki maddeler sadece akciğer ve kalp damar sistemini değil, tüm vücudu olumsuz yönde etkiliyor. Bu olumsuz etkilerinden biri de sigaranın cilt sağlığını bozarak erken yaşlanmaya ve birçok deri hastalığına sebep olması. Sigaranın içinde bulunan zift, nikotin vb. maddeler damarları tahrip ederek daralmaya sebep oluyor. Daralan damarlar da dokunun işlevini bozarak kırışıklık ve pullanmalara, deride renk değişimine neden olup erken yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Bakanlığın açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, sigara içenler içmeyenlere oranla ortalama 1.5 yıl kadar daha yaşlı görünüyor. 30-69 yaşları arasındaki kişilerde yapılan bilimsel bir araştırmada yılda içilen paket sayısı ile yüzdeki kırışıklık arasında doğru orantı olduğu saptandı. Türkiye’de hâlâ tütün kullanım oranı ise yüzde 32’lerde seyrediyor. Yurt dışındaki uygulamalarını inceleyen Bakanlık, sigaranın özellikle Avrupa’da birçok açık alanda içilmemesinden yola çıkarak aynı uygulamayı Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Yapılacak yasal düzenlemeler ile artık kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilemeyecek. 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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