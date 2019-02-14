8 yılda 2 milyon kişi bırakmak istedi
Sağlık Bakanlığı, 2010-2018 yılları arasında 2 milyon 283 bin 871 kişinin sigarayı bırakmak için doktora başvurduğunu açıkladı. Uygun görülen hastalara 1 milyon 260 bin kutu sigarayı bırakma hapı verilirken, 600 bin kutu da nikotin bandı dağıtıldı. 27 milyon 165 bin 744 kişi de Alo 171’i arayarak destek istedi.
Sağlık Bakanlığı, 2010 yılından bu yana 521 sigara bırakma polikliniğinde 2 milyon 283 bin 871 kişiye sigarayı bırakma tedavi hizmeti sunulduğunu açıkladı. Uygun görülen hastalara geri ödeme kapsamında 1 milyon 260 bin kutu sigarayı bırakma hapı verilirken, 600 bin kutu da nikotin bandı dağıtıldı. Alo 171’i de 8 yılda toplam 27 milyon 165 bin 744 kişi arayarak destek istedi.
SİGARA 1.5 YIL DAHA FAZLA YAŞLANDIRIYOR
Sigara içindeki maddeler sadece akciğer ve kalp damar sistemini değil, tüm vücudu olumsuz yönde etkiliyor. Bu olumsuz etkilerinden biri de sigaranın cilt sağlığını bozarak erken yaşlanmaya ve birçok deri hastalığına sebep olması. Sigaranın içinde bulunan zift, nikotin vb. maddeler damarları tahrip ederek daralmaya sebep oluyor. Daralan damarlar da dokunun işlevini bozarak kırışıklık ve pullanmalara, deride renk değişimine neden olup erken yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Bakanlığın açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, sigara içenler içmeyenlere oranla ortalama 1.5 yıl kadar daha yaşlı görünüyor. 30-69 yaşları arasındaki kişilerde yapılan bilimsel bir araştırmada yılda içilen paket sayısı ile yüzdeki kırışıklık arasında doğru orantı olduğu saptandı. Türkiye’de hâlâ tütün kullanım oranı ise yüzde 32’lerde seyrediyor. Yurt dışındaki uygulamalarını inceleyen Bakanlık, sigaranın özellikle Avrupa’da birçok açık alanda içilmemesinden yola çıkarak aynı uygulamayı Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Yapılacak yasal düzenlemeler ile artık kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilemeyecek.
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