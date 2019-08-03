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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.08.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

8 yıl sonra sır perdesi kalktı... Cinayet çıktı

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8 yıl sonra sır perdesi kalktı... Cinayet çıktı

Kayseri polisi, 8 yıl önce kayıp olarak aranan genç kızın, 2 yıllık teknik takip ve saha çalışması sonucu cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Polis Merkez Amirliğine 10 Şubat 2011 tarihinde müracaat eden müşteki Ebru Çelen, öz kızı 1994 doğumlu Merve Koçer’in 26 Ocak 2011 tarihinde evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini, kızının bulunmasını istediğini beyan etti.

Dosyayı ele alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışması, olay tarihinde evde bulunan ve sonrasında çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan şahıslarla yapılan görüşmeler ve teknik takip sonucu kayıp Merve Koçer’in öldürülerek bir yere atıldığını veya gömüldüğü değerlendirdi.

Olayın şüphelilerinden M.A. (25), A.O. (30), E.K. (24) ve O.S.’nin (46) çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak yattıkları tespit eden ekipler, bu şüphelilerle beraber hareket ettiği anlaşılan E.K. (37), M.K. (37), M.K. (30) , N.K. (28), Y.K. (32) ve Y.K.’yi (34) düzenledikleri eş zamanlı operasyon sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın asli şüphelisi E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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