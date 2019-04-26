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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

8 ülkeden 700 ebe 'normal doğum' için buluştu

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8 ülkeden 700 ebe 'normal doğum' için buluştu

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2.Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, ülkemiz başta olmak üzere Asya ve Avrupa kıtalarından ebelerin büyük buluşmasına sahne oldu. Ebelik mesleğinin doğum sürecindeki rolüne dikkat çekilen zirvede konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Sabahattin Aydın, güçlendirilecek bir ebenin sezaryen teşhisi koyabilir hâle geleceğini, anne-bebek ölümü oranlarının ebeler sayesinde aşağıya çekilebileceğini söyledi.

2.Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri ülkemizden ve üç kıtadan ebeleri bir araya getirdi. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün yanı sıra pek çok üniversite, kamu hastanesi ile STK’nın katkı sunduğu ve 8 ülkenin katıldığı zirve, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı.

‘Ebeler İçin Uzman Eğitim, Hayat İçin Sağlıklı Bir Adım’ temasıyla yola çıkılan zirvede doğal doğumun ve ebelik mesleğinin önemine dikkat çekildi. Zirvenin açılış oturumuna İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koca, Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Lale Say ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’ndan (ICM) Prof. Dr. Hora Soltani’nin de aralarında olduğu akademisyenler ile 700’e yakın ebe ve ebelik öğrencisi katıldı.

KOCATÜRK: EBELER BAŞROLDE OLURSA SEZARYEN DÜŞER

Açış konuşmasında ebeliğe olan ilginin gün gittikçe arttığından bahseden İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayar Kocatürk, gelecekte ebelik mesleğinin hakettiği yere geleceğine inandığını kaydetti. Kocatürk, ebelerin başrolde olduğu doğal doğumlarla sezaryen oranlarının düşeceğinin altını çizdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter ise zirveye olan ilgiye vurgu yaptı. Kunter, programın önümüzdeki yıllarda sadece üç kıtadan değil dünyanın birçok bölgesinden gelecek katılımcılarla çok daha büyük bir organizasyon hüviyetine bürünebileceğini kaydetti.

8 ülkeden 700 ebe normal doğum için buluştu

Prof. Dr. Sabahattin Aydın

AYDIN: EBELİK MESLEĞİ YENİDEN TANIMLANMALI

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın günümüz dünyasında ebelik mesleğinin yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ebeliğin sadece klinik mesleği olmayıp aynı zamanda halk sağlığı için büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Aydın, güçlendirilecek bir ebenin sezaryen teşhisi koyabilir hâle geleceğini kaydetti.

Aydın, anne-bebek ölümü oranlarının da ebeler sayesinde aşağıya çekilebileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın doğal doğuma verdiği destek göz önüne alındığında ebeliğin sağlık sistemi içerisindeki yerinin önümüzdeki süreçte değişeceğini belirten Aydın, asıl olanın doğal doğum olduğunu sözlerine ekledi.

SAY: İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE YÜZDE 10, TÜRKİYE’DE YÜZDE 55

Dünya Sağlık Örgütü Üyesi Dr. Lale Say ise Türkiye’nin sezaryenle doğum oranları açısından adeta alarm verdiğini kaydetti. Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya’nın ardından ülkemizdeki yüzde 55’lere varan sezaryan oranlarına dikkat çeken Say, bu oranın Finlandiya ve Norveç gibi ülkelerde yüzde 10’lar seviyesinde olduğunu ifade etti.

Aslında doğumların sadece yüzde 13’ünde tıbbi müdahaleye gerek olduğunu bildiren Say, bu açıdan bakıldığında Türkiye’deki sezaryan oranlarının kaygı verici olduğuna işaret etti. Dünyada her üç doğumdan birinde sağlık personeli ve sağlık merkezi desteği alınmadığını belirten Say, kaliteli ebelik hizmetlerinin mevcut anne-bebek ölümlerinin üçte ikisini önlediğini sözlerine ekledi.

8 ülkeden 700 ebe normal doğum için buluştu

Dr. Lale Say

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