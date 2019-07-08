8 Temmuz Bursa elektrik kesintisi! Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa'da yaşanan elektrik kesintisi sonrası birçok vatandaş internet üzerinden araştırmalarına başladı. Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden herhangi bir açıklama olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Bursa elektrik kesintisi hakkında bazı bilgiler
Bursa'da yaşanan elektrik kesintisinin ardından kentte yaşayan birçok vatandaş elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aradı. Kesinti nedeniyle kentin büyük bir bölümüne elektrik verilemezken BursaRay seferlerinde de aksamalar yaşandı. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Arıza giderilmiş olup, enerji akışı yeniden sağlanmaya başlamıştır. Çok kısa süre içinde tüm bölgeye enerji verilecektir. Teşekkürler pic.twitter.com/SL1Rzcu3t2— UEDAŞ (@uludagelektrik) 8 Temmuz 2019
8 Temmuz 2019
VALİ CANBOLAT'TAN KESİNTİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.
Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.
Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.
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