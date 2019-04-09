8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı!
GeriGündem 8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
09.04.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı!

Denizli’de okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisinin ailesiyle birlikte okulu basıp, okul içerisinde idarecileri darp ediği iddia edildi. Vücudunda kırık ve çatlaklar bulunan öğretmenler darp raporu alırken, öğrencinin okula gelmeden sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. 

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, okul idaresi tarafından okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisi K.B.Ö, bir süre okul önüne gelerek bir süre burada oyalandı, ardından okul güvenlik görevlilerinin uyarısıyla okul müdürü Ahmet Ferit Akgün, K.B.O.’nun yanına gelerek kendisi ile bir süre sohbet etti. Akgün, K.B.O isimli öğrenciyi daha sonra okuldan sözlü uyarılarla uzaklaştırdı. 

AİLESİYLE OKULU BASTI

Okuldan uzaklaşan K.B.Ö, bir süre sonra yanına babası S.Ö., annesi S.Ö. ve amcası O.Ö.'yü alarak geri geldi. Okula giren aile üyeleri, Akgün ile konuşmak için odasına girdi. Aile ile yöneticiler arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Kavgada, okul müdür yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile Akgün, darp edildi. Kavga, okul polisi, güvenlik görevlileri ve öğretmenlerin araya girmesiyle son buldu. Polis ekipleri, öğretmenlere saldırdıkları iddia edilen şahısları gözaltına aldı. 

“ÖĞRETMENLER DARP RAPORU ALDI”

Darp edilen öğretmenler Denizli Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Burada yapılan incelemede, Zengin’in kaburgalarında çatlaklar olduğu belirlendi. Ertunç’un ise başından darbe aldığı tespit edildi. Okul önünde yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

ÖĞRETMENLERİ SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ

Öte yandan okuldan atılma kararı bulunan K.B.Ö. isimli öğrencinin okul gelmeden önce sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. K.B.Ö. yaptığı paylaşımda, “Müdürü de yardımcısını da döveceğim. Kalabalıkta aslan kesilen tenhada ev kedisi olacaklar kimsenin yanına bırakmam” yazdığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

"SON DERECE ACI VE VAHİM BİR OLAY"

Öte yandan olay sonrası okula gelen Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Muhmut Oğuz, darp edildiği öne sürülen öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayın adli makamlara intikal ettiğini aktaran İl Müdürü Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı eğitim camiası adına kınadıklarını aktardı. Okulda bulunan eğitimcilerin canla başla hizmet ettiklerini ifade eden Oğuz, olayın son derece acı ve vahim olduğunu kaydetti. 

“KABURGALARINDA KIRIK VAR”

Yaşanan olay sonrası çeşitli sivil toplum örgütleri basın açıklaması yaparak olayı kınadı. STK’lar adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, okul içerisinde yaşananları anlattı. Okul idarecilerinin okul içerisinde darp edildiğini söyleyen Öselmiş, kavganın bir kısmının odada, bir kısmının ise koridorda yaşandığını ifade etti. Öğretmenlerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Özelmiş, “Sağlık raporlarını aldılar. Kaburgalarında kırık olan, omuriliklerinde sıkıntı olan, yüzünde ve gözünde şişkinlik olan arkadaşlarımız var. Onların da sağlık işlemleri devam ediyor” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz'

'Vicdani huzur için yeni seçim düşünülebilir'

CHP'nin iddialarına AK Parti'den jet yanıt

Çok sayıda polis Büyükçekmece'de... 'Sahte seçmen' incelemesi