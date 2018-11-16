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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TRABZON (İHA)
16.11.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

8 silah arkadaşı şehit olan Uzman Çavuş o anları anlattı 

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Batman’da 4 Ekim tarihinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz GATA'daki tedavisinin ardından baba ocağına döndü. Akyüz, şehitliğin kendisine nasip olmadığı için üzgün olduğunu da ifade ederek "Şehit olan arkadaşımın sürekli bir şekilde ‘La ilahe illallah’ kelimesini telaffuz ettiğini öğrendiğimde ben rahatladım" dedi.

Batman’da 4 Ekim’de PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz, şehit olan arkadaşlarının 1 yıl boyunca sürekli iç içe olduğum tim arkadaşları olduğunu belirterek "Her zaman olduğu gibi şen şakrak güzel muhabbet ederek sıradan bir göreve gitmek için yola çıkmıştık; melek gibi insanlardı” dedi.

Akyüz, şehitliğin kendisine nasip olmadığı için üzgün olduğunu da ifade ederek “Allah’ın izniyle inşallah kaldığım yerden devam edeceğim” diye konuştu.

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim tarihinde operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. PKK’lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı patlayıcının patlatması sonrasında 8 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Trabzonlu uzman çavuş Muhammed Salih Akyüz, Ankara GATA Askeri Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulans uçakla önceki gün memleketi Trabzon’a getirildi. Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi’ndeki babaocağına gelen Akyüz, yaşadığı o anları İHA muhabirine anlattı. Şehit arkadaşlarıyla 1 yıldır beraber olduklarını belirten Akyüz, “Her zaman ki gibi şen şakrak güzel muhabbet ederek sabaha karşı sıradan bir göreve gitmek için yola çıkmıştık. EYP patlaması sonucu aracımız ile birlikte savrulduk. Olay anında 7 şehidimiz oldu. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 2 arkadaş yaralı olarak kurtulduk. Olay yerinden beni diğer arkadaşlar çekip kurtarırken diğer arkadaşımı da yanıma aldılar. Halen daha sesleri kulağımda. Ben yaşadığını zannediyordum. Batman Hastanesi’ne kaldırıldığımızda benim direk ameliyata aldılar. Diğer arkadaşımın tansiyonunu yükseltemiyorlardı. Ailesi Batman’dan Ankara GATA’ya sevk edilmesini istedi. Ambulans uçak ile havalandığında kendisi de şehit olmuş. Olaydan 20 gün sonra ben hastanede yatarken şehit olduğunu bana söylediler. O zaman çok üzülmüştüm, kötü olmuştum. Diğer arkadaşlarımla görüştüm. Şehit olan arkadaşımın sürekli bir şekilde ‘La ilahe illallah’ kelimesini telaffuz ettiğini öğrendiğimde ben rahatladım. Vatana hizmetleri büyüktü. Rabbim bize de 'yaşayacaksın' dedi. Sapasağlam bir şekilde olay yerinde çıktım. Vatan sağ olsun” şeklinde konuştu.

Tedavi sürecinin ardından görevini devam ettirmek isteyen Akyüz, “Şehit olan arkadaşlarım 1 yıl boyunca sürekli iç içe olduğum tim arkadaşlarımdı. Melek gibi insanlardı. 20 gün sonra fizik tedaviye gideceğim. İnşallah kırıklar düzeldikten sonra yürümeye başlayacağım. Allah’ın izniyle inşallah kaldığım yerden devam edeceğim. Rabbim şehitliği bize nasip etmedi. Rabbime şükürler olsun ki vatana bir hizmetimiz oldu. Bu bizim için yeterli oldu” ifadelerini kullandı.

OĞLUYLA GURUR DUYUYOR

Gazi Muhammed Salih Akyüz’ün babası Ahmet Akyüz ise oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederek “İnşallah bu son olur. Bu terör belasından kurtarırız. Oğlumun gerçekten sağlığı yerinde. Sakatlık gibi birşeyi yok. Doktorlarımız bu şekilde bize bilgi verdiler. 2 ay sonra inşallah görevine tekrar devam edecek. Zaten kendisi de istiyor. Ben yine aynı görevime gideceğim diyor. Ben çocuklarımla gurur duyuyorum. Devletimiz, vatanımız var olsun. Vatansız millet, milletsiz vatan olmaz” dedi.

O GÜN İLK DEFA YÜZÜĞÜNÜ YANINA ALMAMIŞ

Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz’ün 4 ay önce evlendiği eşi Arzu Akyüz ise “Olay olduğunda Batman’daydım. Yeni evliyiz. Öğretmen evinde kalıyordum aynı zamanda da ev arıyorduk. Eşim göreve gitti. Bingöl’de bir polis ablamız vardı. O beni aradı ‘Salih yanında mı’ dedi. ‘Salih yanımda değil ne oldu abla’ dedim. ‘Ablacım Salih’e ulaş bana geri dön’ dedi. Salih’i aradım ama telefonuna cevap vermedi. Normalde cevap vermediği zaman mesaj ile bana geri dönerdi. Patlama olduğunu duydum. Salih’in ayağı kırılmış ben bunu duyduğumda yanımda kimse yoktu. Sağa sola koşuşturdum. O gün ilk defa yüzüğünü yanına almamıştı. Korktum. Aklıma kimse gelmedi birliğe koştum. ‘Benim eşim ne durumda, bana onu gösterin’ dedim. Şehitler ve yaralılar diye 2 liste tutmuşlardı. Evlenmeden önce hep bana ‘benim tek hayalim şehit olmak, Allah bana nasip etsin’ derdi. Haberlerden 4 şehit diye duymuştum. 'İnşallah duan kabul olmamıştır' dedim. Yanına gittim, bilinci açıktı konuşuyordu. Salih diye seslenince ‘sen nereden geldin’ dedi. 'Komando’ya hiçbir şey olmaz, sapasağlam buradayım’ dedi. Anlatılmaz bir duygu. O anları defalarca yaşadım. Ama rabbime binlerce şükür belki ettiğimiz bir dua sayesinde 9 askerden tek kaldı. 8 kardeşini şehit verdi. Büyük bir mertebeye ulaştılar. Şehit anası, babası, eşi olmak kolay bir şey değil. Ama hiçbir zaman yılmasınlar. Onların düşürmediği sancağı, geride kalanlar kesinlikle devam ettirecekler. Ben eşim ile gurur duyuyorum. İstediği zaman Allah nasip ederse görevine devam edecek. Ama hiçbir zaman birbirimizi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. .

Öte yandan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz’ü babaocağında ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiler.

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