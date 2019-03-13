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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/DHA
13.03.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

8 parçaya bölünüp toprağa gömülmüştü! Kayıp emlak zengini...

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8 parçaya bölünüp toprağa gömülmüştü! Kayıp emlak zengini...

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin, DNA testi sonucu ocak ayından beri haber alınamayan emlak zengini Asım Bayram'a (82) ait olduğu belirlendi. Asım Bayram'ın katil zanlıları olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmak üzere, üzerinde 600 bin lira ile 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta bölgede inceleme yapıldı.

EŞ ZAMANLI ARAMA

Alan çalışmasından sonuç alamayan ekipler, bölgedeki su dolu obrukta çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada, suda tabanca bulunduğu sanıldı. Yapılan incelemede, tabancaya benzer aletin çakmak olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki incelemelerden de sonuç alamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram'ı bulmak için 11 Mart'ta ise Döşemealı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde, Bayram'a ait 07 GN 817 plakalı otomobil arandı. Jandarma ve polis dalgıç ekiplerinin arama yaptığı gölette, dedektör köpekler de kullanıldı. Ekipler, insansız hava araçlarıyla da havadan arama yaptı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU

Jandarma ve polis ekipleri, sabah saatlerinde ayrıca Varsak bölgesindeki ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 8 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Tamamen çürüyen cansız beden, özel donanımlı kıyafet giyen uzman ekiplerce topraktan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DNA EŞLEŞTİ

Cesedin kayıp Asım Bayram'a ait olup olmadığının tespiti için DNA testi yapıldı. Cesetten alınan doku örnekleri, Asım Bayram'ın oğlu Mevlüt Bayram'dan alınan doku ile karşılaştırıldı. DNA'nın eşleşmesi sonunda cesedin Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURUP ÖLDÜRMÜŞLER

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside ise Asım Bayram'ın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemede, cesedin kesici aletle 8 parçaya ayrıldığı, derin dondurucuda şoklandıktan sonra Varsak bölgesindeki ormanlıkta toprağa gömüldüğü belirlendi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaptıkları operasyonlarda, Asım Bayram'ın katil zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan, şüphelilerden M.G.'nin aracında elde edilen kan örneğinin de Asım Bayram'a ait olduğu anlaşıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca emlak zengini Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Cinayetle ilgili 4 kişinin gözaltında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda olay tarihinde kayıp şahıs Asım Bayram ile uluştukları ve bir süre birlikte dolaştıkları anlaşılan M.G. isimli şahıs, aynı tarihten itibaren takibe alınmış olup, bu şahıs hakkında delil araştırmasına başlanmıştır. 11 Mart 2019 günü Kepez İlçesi Varsak ormanlık alanda yeni kazılmış bir alanın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, ihbara konu yerde yapılan kazıda 8 parçaya bölünmüş bir erkek cesedinin toprağa gömülü vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sırasında DNA incelemesi için alınan örnekler ile adı geçen kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri aynı gün kurye aracılığıyla incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmiş olup, 12 Mart 2019 tarihinde yapılan DNA incelemesi sonucu bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu öldürme olayına iştirak ettikleri iddia edilen, aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüpheli aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapılmıştır."

Toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
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