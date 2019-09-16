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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.09.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

8 öğretmen değişti, veliler böyle protesto etti!

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8 öğretmen değişti, veliler böyle protesto etti!

Denizli’nin Baklan ilçesinde 4 yıl boyunca çocuklarının her dönem yeni bir öğretmen tarafından okutulduğunu iddia edip buna tepki gösteren veliler çocuklarını okula göndermeyerek protestoya başladı. Veliler okula kadrolu öğretmenin atanmasını ve çocuklarının tek bir öğretmen tarafından okutulmasını istiyor.

Baklan ilçesi Hadim İlk ve Ortaokulunda yaşanan olayda veliler, ana sınıftan itibaren çocuklarının her dönem farklı bir öğretmen tarafından okutulduğunu öne sürüp durumu protesto etmek için bu dönem çocuklarını okula göndermemeye karar verdi. Veliler, okula gelen öğretmenlerin çoğunun ücretli öğretmenler olduğunu ve onlarında bir dönem görev yaptıktan sonra ayrıldıklarını, kadroluların ise dönem sonuna kadar tayin isteyip okuldan ayrıldıklarını iddia etti.

Okulda öğrenim gören 4-A sınıfı öğrencisi Arda Şimşek’in velisi Ercan Şimşek, Baklan Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerekli girişimlerde bulunmalarına rağmen yıllardır sorunun çözülmediğini kaydetti. Şimşek, “Bizim şu anda 4.sınıftaki öğrencilerimizin 8’inci öğretmeni her dönem çift öğretmenle geldik buraya kadar, şuanda sınıfta okuma yazma bilmeyen öğrencilerde var. Bunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de dilekçe yazdık. Yazdığımız halde hiçbir sonuç alamadık. Kaymakamlığa gittik ve sadece 1 kişi ile görüştü, toplu halde gittiğimiz halde biz Pazartesi’den bu yana öğrencilerimizi göndermiyoruz.

8 öğretmen değişti, veliler böyle protesto etti

“PROTESTO EDİP ÇOCUKLARI GÖNDERMİYORUZ”

Olayın çözüme kavuşmasını ve okullarına, sınıflarına öğretmen istediklerini kaydeden Şimşek, “Dilekçemizin karşılığı da gelmedi. Aynı Baklan merkezde görev yapan kadrolu 2 öğretmenden biri geçen yıl gönderdiler, 1 dönem okuttu. Öğretmen istekli olmasına rağmen, dilekçe vermesine rağmen, aynı öğretmeni göndermeyip, diğer öğretmeni kadrolu olarak gönderiyorlar, bizde bu sıkıntıdan dolayı, ama hala bir çözüm yolu bulunamadı. Bunun çözüme ulaşmasını istiyoruz. Biz öğrencileri nasıl yetiştireceğiz, diğer öğrencilerle nasıl sınava sokacağız.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de toplu olarak bu şekilde dilekçe verdik. Ama bugün 5’inci gün olmasına rağmen, hala bir açıklama gelmedi. Sadece bizden veliler olarak öğrencileri göndermemizi istediler. Bizde protesto edip, göndermiyoruz. Gereğinin yapılmasını yetkililerden diliyoruz” diye konuştu

“BU DÜZEN İYİ DEĞİL”

Okulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Arda Kağan Şahan'ın velisi Gökhan Şahan ise çocuklarının öğretmen konusu yüzünden okuldan soğuduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Çocuklar artık okuldan soğudu, yani gitmek istemiyor. Artı her gelen öğretmene 3 ay duracak 2 ay duracak kendileri belirlemişler zaten bu çocuklardan ilerde bir şey bekleme gibi bir şansımızda kalmıyor, ilerde çocuklar ‘baba gittiğimiz okul belli bu okulda bir şey beklemeyin’ deme şansları var. bilemiyorum bu düzen iyi değil.”

“ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMİYORUZ”

Sedat Hayta isimli öğrenci velisi de yıllardan bu yana kadro probleminin olduğunu ifade ederek, "Yıllardan bu yana, aynı şekilde devam etmekte. Sadece bizim sınıf değil, bütün sınıflarda böyle bir sorun gerçekleşmekte şuanda, biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizim çocuklarımız artık bu saatten sonra başarılı olur mu? Bilmeyiz, en azından geriden gelen öğrencilerimizin başarıları için, bu hataların tekrarlanmamasını istiyoruz. Yani şuanda mağduruz, okullar açıldığından bu yana çocuklarımızı okula göndermiyoruz ve çocuklarımızda okula gelmek istemiyor. Bizde çocukları okula göndermiyoruz ve göndermemekte de kararlıyız” dedi.

“OKULA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okula öğretmen atamasının olmadığını ancak buna karşın müdürlük olarak çözüm noktasında kentteki norm kadro fazlası öğretmenlerin okula görevlendirildiğini kaydetti.

Yönetmelik ve mevzuata göre hareket ettiklerini söyleyen Oğuz, görevlendirme olmadığından ise ücretli öğretmenlerin okulda göreve başladıklarını dile getirdi. Oğuz ayrıca hafta başı itibari ile söz konusu okula kadrolu öğretmen atamasının da olduğunu sözlerine ekledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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