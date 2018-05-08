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    8 milyon liraya satacaklardı! Kolonların içinden çıktı

    AA
    08.05.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Bilecik'te düzenlenen operasyonda bir otomobilde bulunan 2 Tevrat'ı, 8 milyon liraya satmayı planladıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı

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    • Bilecikte ele geçirildi 8 milyon liraya satacaklardı
    • Bilecikte ele geçirildi 8 milyon liraya satacaklardı
    • Bilecikte ele geçirildi 8 milyon liraya satacaklardı
    • Bilecikte ele geçirildi 8 milyon liraya satacaklardı

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan beldesi girişinde durdurdu.

    Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.

    Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerince, M.Ö yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.

    8 milyon liraya satacaklardı Kolonların içinden çıktı
    8 milyon liraya satacaklardı Kolonların içinden çıktı

     

     

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    Etiketler: Polis , Operasyon , gündem
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