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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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08.05.2019 - 21:49, Son GÃ¼ncelleme:

SayÄ±sal Loto'da 772 bin 899 lira devretti! 8 MayÄ±s MÄ°lli Piyango SayÄ±sal Loto sonuç sorgulama

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SayÄ±sal Loto'da 772 bin 899 lira devretti! 8 MayÄ±s MÄ°lli Piyango SayÄ±sal Loto sonuç sorgulama

Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan saat 21:45'te baÅŸlayan kura ile, ÅŸans oyunu meraklÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdiÄŸi SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu.1216'ncÄ± hafta heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± SayÄ±sal Loto'nun 8 MayÄ±s tarihli Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 772 bin 899 lira 89 kuruÅŸ devretti. Peki, SayÄ±sal Loto'da hangi ÅŸanslÄ± numaralara ikramiye Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ÅŸte, 8 MayÄ±s SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve ikramiye sorgulama ekranÄ±.

Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan Ã§arÅŸamba ve cumartesi gÃ¼nleri Ã§ekiliÅŸi yapÄ±lan SayÄ±sal Loto'nun 1216. hafta Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Åžans oyunu meraklÄ±larÄ±nÄ±n ilgi gÃ¶sterdiÄŸi SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ile, yine bazÄ± vatandaÅŸlar zengin olma hayaline kavuÅŸtu. Peki, SayÄ±sal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 8 MayÄ±s SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve ikramiye sorgulama ekranÄ±.

SAYISAL LOTO DEVRETTÄ°

SayÄ±sal Loto oyununun 1216'ncÄ± hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 772 bin 899 lira 89 kuruÅŸ devretti.

Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 56 kiÅŸi 5 bin 811 lira 35 kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 477 kiÅŸi 70 lira 55 kuruÅŸ, 3 bilen 65 bin 123 kiÅŸi 10 lira 60 kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Noter huzurunda MPÄ°'nin ofisinde dÃ¼zenlenen kura ile SayÄ±sal Loto'nun 8 MayÄ±s tarihli Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu. SayÄ±sal Loto oyununun geÃ§tiÄŸimiz haftaki Ã§ekiliÅŸinde, 6 bilen 2 kiÅŸi, 1 milyon 162 bin 83 lira 75'er kuruÅŸ ikramiyenin sahibi olmuÅŸtu. Peki, SayÄ±sal Loto'da bu hafta hangi numarlar ve iller ikramiye sahibi oldu? Ä°ÅŸte, SayÄ±sal Loto'nun 8 MayÄ±s tarihli 1216. haftaki Ã§ekiliÅŸinde ikramiye kazandÄ±ran numaralar.

8 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda MPÄ° tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸle SayÄ±sal Loto'nun 1216. haftaki sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Saat 21.45'te dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸle ikramiye kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;

8,13,15,31,32,37

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SayÄ±sal Lotoda 772 bin 899 lira devretti 8 MayÄ±s MÄ°lli Piyango SayÄ±sal Loto sonuÃ§ sorgulama

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GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžTE NE OLMUÅžTU?

Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 135 kiÅŸi 4 bin 670 lira 65'er kuruÅŸ, 4 bilen 7 bin 12 kiÅŸi 67 lira 95'er kuruÅŸ ve 3 bilen 124 bin 789 kiÅŸi 10 lira 70'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

BÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan kuponlarÄ±n, Antalya'nÄ±n MuratpaÅŸa ve MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â  Ã‡ekiliÅŸte toplam 4 milyon 766 bin 413 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

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