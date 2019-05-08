SayÄ±sal Loto'da 772 bin 899 lira devretti! 8 MayÄ±s MÄ°lli Piyango SayÄ±sal Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan saat 21:45'te baÅŸlayan kura ile, ÅŸans oyunu meraklÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdiÄŸi SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu.1216'ncÄ± hafta heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± SayÄ±sal Loto'nun 8 MayÄ±s tarihli Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 772 bin 899 lira 89 kuruÅŸ devretti. Peki, SayÄ±sal Loto'da hangi ÅŸanslÄ± numaralara ikramiye Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ÅŸte, 8 MayÄ±s SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve ikramiye sorgulama ekranÄ±.
Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan Ã§arÅŸamba ve cumartesi gÃ¼nleri Ã§ekiliÅŸi yapÄ±lan SayÄ±sal Loto'nun 1216. hafta Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Åžans oyunu meraklÄ±larÄ±nÄ±n ilgi gÃ¶sterdiÄŸi SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ile, yine bazÄ± vatandaÅŸlar zengin olma hayaline kavuÅŸtu. Peki, SayÄ±sal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 8 MayÄ±s SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve ikramiye sorgulama ekranÄ±.
SAYISAL LOTO DEVRETTÄ°
SayÄ±sal Loto oyununun 1216'ncÄ± hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 772 bin 899 lira 89 kuruÅŸ devretti.
Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 56 kiÅŸi 5 bin 811 lira 35 kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 477 kiÅŸi 70 lira 55 kuruÅŸ, 3 bilen 65 bin 123 kiÅŸi 10 lira 60 kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.
Noter huzurunda MPÄ°'nin ofisinde dÃ¼zenlenen kura ile SayÄ±sal Loto'nun 8 MayÄ±s tarihli Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu. SayÄ±sal Loto oyununun geÃ§tiÄŸimiz haftaki Ã§ekiliÅŸinde, 6 bilen 2 kiÅŸi, 1 milyon 162 bin 83 lira 75'er kuruÅŸ ikramiyenin sahibi olmuÅŸtu. Peki, SayÄ±sal Loto'da bu hafta hangi numarlar ve iller ikramiye sahibi oldu? Ä°ÅŸte, SayÄ±sal Loto'nun 8 MayÄ±s tarihli 1216. haftaki Ã§ekiliÅŸinde ikramiye kazandÄ±ran numaralar.
8 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI
Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda MPÄ° tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸle SayÄ±sal Loto'nun 1216. haftaki sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Saat 21.45'te dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸle ikramiye kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;
8,13,15,31,32,37
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GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžTE NE OLMUÅžTU?
Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 135 kiÅŸi 4 bin 670 lira 65'er kuruÅŸ, 4 bilen 7 bin 12 kiÅŸi 67 lira 95'er kuruÅŸ ve 3 bilen 124 bin 789 kiÅŸi 10 lira 70'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.
BÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan kuponlarÄ±n, Antalya'nÄ±n MuratpaÅŸa ve MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Ã‡ekiliÅŸte toplam 4 milyon 766 bin 413 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
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