MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri8 katlı iş merkezinin terasında yangın
GeriGündem 8 katlı iş merkezinin terasında yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)
21.12.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

8 katlı iş merkezinin terasında yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8 katlı iş merkezinin terasında yangın

BATMAN'da 8 katlı bir iş merkezinin terasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde kent merkezindeki 8 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin teras katında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine  belediye ile TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye erleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları söndürme çalışmalarıyla yangını kontrol altına alırken, iş merkezinin teras katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle