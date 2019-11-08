8 Kasım Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 8 Kasım Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 8 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 8 Kasım tarihli son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.08 13:15:27 38.8837 27.0168 5.4 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.08 13:02:24 36.0113 30.6095 28.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.08 12:47:22 38.2338 26.3120 6.4 -.- 3.0 3.1 OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel
2019.11.08 12:41:14 37.2287 27.8755 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.11.08 12:26:05 37.2460 28.1338 0.0 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.11.08 12:16:54 37.0658 28.5865 0.0 -.- 1.1 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.11.08 12:09:54 38.2727 26.3405 4.4 -.- 2.1 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel
2019.11.08 11:46:49 36.5688 36.2987 18.4 -.- 1.5 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2019.11.08 11:26:43 37.0327 28.3430 0.0 -.- 1.3 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2019.11.08 11:21:41 40.4305 30.3172 4.5 -.- 1.7 -.- ALIPLAR-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2019.11.08 10:52:32 37.1552 27.7390 8.0 -.- 1.9 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.11.08 10:39:42 36.4768 28.6873 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.08 10:20:22 37.7832 29.7572 5.0 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.08 08:18:34 37.8397 29.6990 2.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.08 07:09:55 37.5127 32.8405 2.2 -.- 2.1 -.- OKCU-CUMRA (KONYA) İlksel
2019.11.08 06:40:19 40.6713 29.2043 9.0 -.- 1.8 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.08 05:43:41 39.9965 40.2768 12.7 -.- 2.3 -.- TECER-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2019.11.08 05:26:58 36.4783 28.6822 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.08 04:09:07 39.1755 29.0048 6.2 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.08 02:45:06 38.5027 38.4272 6.6 -.- 1.8 -.- IMIKUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2019.11.08 01:10:15 36.0532 27.2770 5.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.08 00:28:48 37.6777 38.5385 5.0 -.- 3.7 3.8 CAYBASI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
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