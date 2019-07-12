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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.07.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

8 ilde operasyon düzenlendi! Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

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8 ilde operasyon düzenlendi! Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

GSM firmalarından birine ait kurumsal şifreyi yasa dışı yollarla ele geçirip 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan suç örgütünün 16 üyesi, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, GSM firmalarından birine ait kurumsal şifreyi yasa dışı yollarla ele geçirip abonelere ait kimlik bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Adana, Antalya, Hatay, Karabük, Denizli, İstanbul, Kırklareli'ndeki suç örgütü üyelerinin GSM abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşıp T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres, anne kızlık soyadı, anne-baba isimleri, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerle sahte kimlik hazırladıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, vatandaşların adına izinsiz GSM hattı çıkartan, başkalarının adına banka hesapları açarak yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirlerin izini bu hesaplar aracılığı ile kaybettirmeye çalışan, kimlik bilgilerini yasa dışı bahis sitelerine satan 16 kişiyi gözaltına aldı.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde 50 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgisi, ayrıca GSM firmasının sorgulama sayfasında bulunan yüz binlerce kimlik bilgisinin yasa dışı yollarla üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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