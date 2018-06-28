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    8 ilde 5 parti de vekil çıkardı

    TBMM (AA)
    28.06.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonucuna göre Meclis'te grup kurmaya hak kazanan 5 partinin tamamının temsil edildiği il sayısı 8 oldu.

    8 büyükşehirden AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti milletvekili çıkardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Kocaeli ve
    Mersin'den 5 parti de TBMM'de temsil edilecek.

    İstanbul, TBMM'ye AK Parti'den 43, CHP'den 27, HDP'den 12, İYİ Parti ve MHP'den 8'er milletvekili gönderdi. Ankara'nın AK Parti'den 15, CHP'den 10, MHP ve İYİ Parti'den 5'er, HDP'den 1 milletvekili oldu. İzmir'in CHP'li 14, AK Parti'li 8, HDP, MHP ve İYİ Partili 2'şer milletvekili TBMM'de yer aldı. Adana'yı AK Parti'li 5, CHP'li 4, MHP, HDP ve İYİ Parti'li 2'şer, Antalya'nın AK Parti'li 6, CHP'li 5, İYİ Partili 3, MHP ve HDP'li 1'er, Gaziantep'i AK Parti'li 8, CHP ve MHP'li 2'şer, İYİ Parti ve HDP'li 1'er, Kocaeli'nin AK Parti'li 7, CHP'li 3, MHP, HDP ve İYİ Partili 1'er, Mersin'i AK Parti'li 4, CHP'li 3, MHP, HDP ve İYİ Partili 2'şer milletvekili temsil edecek.

    Seçim sonuçlarında 6 ilde de 4 partinin temsili sağlandı. Hatay ve Şanlıurfa'da İYİ Parti dışındaki, Konya, Sakarya, Samsun ve Eskişehir'de HDP dışındaki diğer partilerden TBMM'de milletvekilleri yer aldı.

     

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