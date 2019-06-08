8 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Haftanın iki günü çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununun 8 Haziran tarihli sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile, Sayısal Loto'nun 1225'inci haftasında ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 8 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
MPİ tarafından noter huzurunda çekişi yapılan Sayısal Loto'da 1225. haftanın sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 828 bin 365 lira 62 kuruş devretmişti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Sayısal Loto'nun 1225'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
8 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından, İstanbul Beyoğlu'nda saat 21.15'te düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 8 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
7,10,13,17,45,46
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1224'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 828 bin 365 lira 62 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 304 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 76 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 57 bin 789 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 242 bin 539 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 686 bin 445 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 383 bin 501 lira 1 kuruş aktarılacak.
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