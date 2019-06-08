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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

8 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

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8 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Haftanın iki günü çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununun 8 Haziran tarihli sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile, Sayısal Loto'nun 1225'inci haftasında ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 8 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

MPİ tarafından noter huzurunda çekişi yapılan Sayısal Loto'da 1225. haftanın sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 828 bin 365 lira 62 kuruş devretmişti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Sayısal Loto'nun 1225'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.

8 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından, İstanbul Beyoğlu'nda saat 21.15'te düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 8 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

7,10,13,17,45,46

8 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1224'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 828 bin 365 lira 62 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 304 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 76 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 57 bin 789 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

 Çekilişte toplam 1 milyon 242 bin 539 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 686 bin 445 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 383 bin 501 lira 1 kuruş aktarılacak.

 

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