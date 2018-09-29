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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
29.09.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

8 gündür parkta nöbet tutuyorlardı! Ve bekledikleri haber geldi…

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Zeytinburnu’nda yaşayan bir kadının dinlenmek için gittiği parkta kaybettiği yarım kilogram altın, 8 gün sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Aile altınları bularak kendisine teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Zeytinburnu'nda yaşayan 58 yaşındaki Zekiye Çiçek, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Telsiz Mahallesi’ndeki evinden alışveriş yapmak için çıkmış, ardından Ziya Gün Parkı’na gitti. Dinlenmek için burada oturan Çiçek, hem oğlunun düğünü için biriktirdiği hem de gelinlerine ait olan yaklaşık 500 gram altını da yanına aldı. Altınları oturduğu bankın altında poşetin içine sarılı halde unutan kadın, daha sonra eve gitmişti.

8 GÜN BOYUNCA PARKTA NÖBET TUTTULAR

Altınları unuttuğu fark ederek geri dönen Çiçek, bulamaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Zekiye Çiçek ve eşi Nezir Çiçek altınların geri getirilmesi umuduyla olayın yaşandığı günden bu yana parkta nöbet tuttu.

KAYBOLAN ALTINLAR İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalar sürdüğü esnada emniyet güçleri konuyla ilgili bir ihbar aldı. İhbar üzerine harekete gelen polis, önceki gün saat 23.30 sıralarında Telsiz Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve giren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak bir süre arama yaptı. Arama sonucunda kaybolan altınlar ele geçilirdi.

AİLE EMNİYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Gözaltına alınan şahıs büroya götürülürken, ele geçirilen 1 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 1.5 metre uzunluğunda zincir altın, 1 adet yüzük, 1 adet kolye seti (6 adet çeyrek ve 1 adet yarım altından oluşan ve 5 adet çeyrek altından oluşan bileklik), 5 adet 30 gram bilezik, 8 adet 25 gram bilezik de aileye teslim edildi. Altınları alan aile polis ekiplerine teşekkür etti.

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