8 Eylül Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 8 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 8 Eylül Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 8 Eylül tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:35:21 40.8432 27.9385 8.4 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
06:10:49 38.7163 42.6340 18.0 -.- 2.6 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
06:09:02 38.7015 42.6242 5.9 -.- 2.7 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
06:04:28 37.8202 29.7658 9.4 -.- 1.9 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI)
05:11:20 38.7220 42.6405 6.3 -.- 1.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
04:20:21 39.4838 26.8777 5.0 -.- 3.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
04:01:04 36.6583 27.3852 17.5 -.- 2.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:43:48 36.0283 27.5700 5.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:07:26 38.4832 27.7140 14.0 -.- 1.7 -.- TURGUTLU (MANISA)
01:23:08 38.9093 26.2323 3.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
00:38:15 38.6983 42.6402 19.9 -.- 1.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
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