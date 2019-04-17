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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.04.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı 

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı. Törende açıklama yapan Semra Özal, “Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor” dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 26. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende Özal'ın mezarına çelenk bırakıldı. Çelenk bırakılmasının ardından törene katılanlar Özal ailesine taziyelerini iletti.Özal için dualar okundu.

“ACISI HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR”

Kısa bir açıklama yapan Semra Özal, “Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor” dedi.

“ALLAH TÜRKİYE'YE SIKINTI VERMESİN ONUN EN BÜYÜK DUASI BU OLURDU”

Ahmet Özal ise, “Gerçekten sanki dünmüş gibi hem biz özlüyoruz hem Türkiye özlüyor. Benim babamdı ama bana göre Türkiye'nin de babasıydı. Allah rahmet eylesin. Çok erken gitti ama Allah'ın takdiri. Allah Türkiye'ye sıkıntı vermesin, onun en büyük duası bu olurdu” ifadelerini kullandı. 

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