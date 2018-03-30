8 can alan çukura soruşturma... Önleme bak!

Çukurun 50 metre gerisinde sadece dökülen kum-toprak birikintisiyle önlem alındığı, uyarı tabelalarının sonradan koyulduğu iddia edildi.



Gece bölgede kum birikintisine çarparak ilk kazayı yapan Serhat Güzel, “Kaza yerinden yardım çağırmak için gittiğim sırada arkadan gelen araçlar kum birikintisini aşarak çukura düştü. Ben kazayı ucuz atlattım. O ara yardım çağırmaya gittim. Döndüğümde iki aracın buraya düştüğünü gördüm” dedi. Kazada ölenlerden Recep Kuyruk’un arkadaşı Tuna Genç de, “Tek önlem yola dökülen kum birikintisiydi. Burası şehirlerarası bir yol. Bir ölüm çukuru açmışlar ve 50 metre kala bir toprak dökerek sözde önlem almışlar. Buradaki diğer tabelalar kazadan sonra konuldu. Bu yaşanan kaza değil bir cinayettir” diyerek tepkisini dile getirdi.



Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Mevcut deliller ışığında yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın şantiye yetkililerinden iki kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Bayburt Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma yürütülmektedir” denildi.









