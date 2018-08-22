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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.08.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

8 bin km'lik velayet davası

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8 bin km'lik velayet davası

Güney Koreli eşi tarafından terk edilen Erhan Soylu, 'velayeti annesinde olduğu' için kızını okula kayıt ettiremiyor. Mahkeme adres tespiti için ülkeye yazı yazdı. 

Akşam  gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre; Türkiye'den çalışmak için Güney Kore'ye giden Erhan Soylu ile Yun Jang No arasında duygusal ilişki başladı. Bu birliktelikten Gamze adında kızları dünyaya geldi. Bir süre sonra Türkiye'ye dönen ailenin hayatı şimdi ise çıkmazda. Güney Kore'ye dönen anneden bir daha haber alınamadı. Okul çağına gelen Gamze'nin velayeti annede olduğu için kayıt işlemi yapılamadı.

'GEZMEYE' DİYE GİTTİ, DÖNMEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'velayetin değiştirilmesi' davası açan Erhan Soylu, dilekçede "Yun Jang No ile birlikteliğimizden kızımız oldu. Bir süre sonra Türkiye'ye dönme kararı aldık. Eşim de geldi. Ancak yanımızda sadece 5-6 ay kalabildi. 'Gezmeye gidiyorum' diyerek gittiği Güney Kore'den bir daha dönmedi. Adresini de değiştirmiş. Kızım şu anda 6 yaşında. Velayeti annede olduğu için okula yazdıramıyorum" dedi.

Mahkeme, Güney Kore'ye yazı yazarak Yun Jang No'nun adres tespitinin yapılmasını istedi.

 

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