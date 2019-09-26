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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)
26.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası

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8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi. B.K.'nin otomobilinin değerinin ise 8 bin 500 lira olduğu ortaya çıktı.

Kozan'da, 38 AR 665 plakalı otomobilin sürücüsü B.K., trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptıkları 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine takviye ekip çağrısı yapan ekipler, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren kovalama sonucu otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilden indirilen B.K.'ye alkol kontrolü yapan ekipler sürücünün 2.00 promilin üzerinde alkollü olduğunu belirledi. B.K.’ye, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak’ ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi. B.K.'nin otomobili ise ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.

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