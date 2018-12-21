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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
21.12.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı

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8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı

KONYA'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü Suriye uyruklu 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak öldüren Abdulbasid El Muhammed'in (25), 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yangılanmasına başlandı. Sanığın ağabeyi Ahmed El Muhammed (36), eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı.

Olay, 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Hatay Sokak'ta meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Abdulbasid El Muhammed, evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed El Muhammed'in oturduğu müstakil eve geldi. Abdulbasid El Muhammed, kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Abdulbasid El Muhammed, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Amira Alyassouf'a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği kurtarılamadı.

'BANA VURDUĞU İÇİN BIÇAKLADIM'

Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan şüpheli Abdulbasid El Muhammed, polisteki sorgusunda yengesini kendisine tokat attığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Abdulbasid El Muhammed, "Kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyimle evlerimiz yakın. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu. Ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. 'Sattıklarının parasını ver' dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım" dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Abdulbasid El Muhammed hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Abdulbasid El Muhammed, ağabeyi Ahmed El Muhammed ve görgü tanıkları katıldı. Abdulbasid El Muhammed, "Poliste ve savcılıkta verdiğim ifadelerim doğrudur" dedi. El Muhammed, Türkiye'ye gelmeden öncede Suriye'de birtakım olaylara karıştığını ifade etti.

Ağabey Ahmed El Muhammed ise eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi. Duruşma, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

 

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