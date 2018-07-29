8 ayda hazırlanıyor, 15 bin liraya satılıyor!
Kütahya'da, Germiyanoğulları Beyliği ile Osmanlı geleneksel kıyafetlerinden olan ve halen kına gecelerinde gelinler tarafından tercih edilen "Tefebaşı", hazırlanma süresi ve fiyatıyla dikkati çekiyor.
Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezit'in eşi Devlet Hatun'un Bursa'ya gelin giderken giydiği gelinlik olarak bilinen ve kentte "ağır elbise" adıyla da anılan "Tefebaşı", usta eller tarafından nakışları tek tek işlenerek yaklaşık 8 ayda hazırlanıyor. Kütahya Belediyesince düzenlenen 44. Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde açılan stantlarda sergilenen Tefebaşı, ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor. Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Zorlu, AA muhabirine, festival kapsamında stant açarak, kentin yöresel kıyafet ve ev eşyalarının yanı sıra geleneksel Tefebaşı gelinliğini sergileyip tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Kurum olarak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına büyük önem verdiklerini ve bunları gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirten Zorlu, şöyle konuştu:
"Nakış, çini, iğne oyası gibi alanlarda önemli ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizi de bu şekilde yetiştiriyoruz. Özellikle nakış alanında önemli değeri olan ürünleri üretiyoruz. Sanatçının kendi izlerini taşımasından dolayı dünyada bir eşi daha bulunmayan ve şehrimizin geleneksel kıyafetlerinden Tefebaşı gelinliği yine kurumumuz bünyesinde hazırlanmakta. Tefebaşı, 14. yüzyılda Germiyanoğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasının en büyük sembollerinden biri. Çünkü bu kıyafet, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezit'in eşi Devlet Hatun'un Bursa'ya gelin olurken giydiği gelinlik olarak bilinmekte. Bu anlamda bu çalışmalarımız kapsamında ortaya çıkan ürünleri burada sergileyerek tanıtmaya çalışıyoruz."
'DÜĞÜNLERİN OLMAZSA OLMAZI'
Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi'nde nakış ustası Mükerrem Selçuker de kursiyerlere geleneksel nakış işlemeyi öğreterek aslına uygun ürünler ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Tefebaşı gelinliğinin kentin önemli zenginliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Selçuker, Tefebaşı'nda yaklaşık 8 desenin bulunduğunu ve her desenin özgünlüğüyle eşsiz olduğunu anlattı. Selçuker, "Hazırlanan her Tefebaşı gelinliğinde onu yapan kişi kendine ait bir işareti de gelinliğe işler. Bu da o gelinliği eşsiz ve benzersiz kılar. Kütahya'mızda gelinlerimiz tarafından hala tercih edilen ve genellikle kına gecelerinde giyilen Tefebaşı düğünlerimizin adeta olmazsa olmazı haline gelmiştir." diye konuştu.
İyi bir Tefebaşı gelinliğinin yaklaşık 8 ayda hazırlandığını da aktaran Selçuker, "Bu kıyafet, hazırlanma süresi ve kullanılan malzemeye göre 15 bin lirayı bulabiliyor. Piyasada bin liradan da Tefebaşı bulunabilir. Ancak bizim hazırladığımız Tefebaşı, desen özelliği, kullanılan malzeme ve hazırlanma süresi bakımından 15 bin lira gibi bir değere sahip. Bu kıyafeti, gerçekten değerini bilenler ve kalitesinden anlayanlar çokça tercih ediyor." ifadelerini kullandı.
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