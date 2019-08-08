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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)
08.08.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

8 ay önce baba olmuştu! 18 gün önce iş için gittiği Tanzanya'da kazada öldü

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8 ay önce baba olmuştu! 18 gün önce iş için gittiği Tanzanya'da kazada öldü

İzmirli Cengiz Güngör (37), şirketinin isteği üzerine 18 gün önce Tanzanya'ya gitti. Morogoro kentindeki demiryolu şantiyesinde çalışan Güngör, içerisinde bulunduğu tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı kazada 2 Tanzanyalı da yaşamını yitirdi. Acı haber İzmir'deki aileyi yasa boğdu.

İzmir'de metal işleri yapan Cengiz Güngör, 3 çocuğunun ve eşinin geçimini sağlamak için yeni iş arayışına girdi. Güngör, Tanzanya'da inşaat işleri yapan şirkete girdi. Bu şirketin aracılığıyla 18 gün önce gittiği Tanzanya'nın Morogoro kentindeki demiryolu şantiyesinde çalışmaya başladı.

Yaklaşık 8 ay önce üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cengiz Güngör, 3 gün önce Tanzanyalı 2 kişinin de bulunduğu tankerle şantiyeden ayrılıp yola çıktı. Şantiyeden yaklaşık 7 kilometre sonra Tanzanyalı sürücünün hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Tankerin altında kalan Cengiz Güngör, hayatını kaybetti. Aynı kazada tankerdeki 2 Tanzanyalı da yaşamını yitirdi.

Firma yetkililerinin yanı sıra Türk makamlarının da devreye girmesi üzerine Cengiz Güngör'ün cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. İzmir'de ailesinin isteği üzerine otopsi yapıldı. 18 gün önce sevinçle gönderdikleri Cengiz Güngör'ün acı haberiyle yıkılan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Güngör'ün ailesini daha iyi şartlarda geçindirebilmek için Tanzanya'ya gittiğini anlattı.

8 ay önce baba olmuştu 18 gün önce iş için gittiği Tanzanyada kazada öldü

 

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