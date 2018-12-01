8 ay içinde yok oldular
İSTANBUL’un sayılı yeşil alanlarından Maçka Parkı’ndaki 199 ağaç, 16 Şubat gecesi söküldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tünel yapımı için sökülen tüm ağaçların başka yerlere nakledileceği belirtildi. Belgrad Ormanı yakınlarında çeşitli yerlere taşınan ağaçlardan 44 tanesi Zekeriyaköy’ün girişindeki küçük bir göletin yanına dikildi.
Uzmanlara göre yapılan işlem yanlıştı. Hürriyet’e 13 Mayıs’ta ağaçların kurumaya başladığını ve taşındığı yeni yerlerinde tutmayacağını açıklayan uzmanlar, haklı çıktı. Ağaçların tamamı kurudu. Hürriyet’in yeniden görüntülemek istediği ağaçların yerine peyzajda kullanılan genç ağaçların dikildiği görüldü. Böylece 8 ay içinde Maçka Parkı’ndan sökülen mavi ve kara selvi cinsi ağaçların tamamı yok olmuş oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle