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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

8 askerin şehit olduğu saldırının faili etkisiz hale getirildi

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8 askerin şehit olduğu saldırının faili etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist Osman Ekinci'nin, Baykan ilçesi kaymakamının makam aracına yönelik bombalı saldırının yanında, aralarında 8 askerin şehit edildiği saldırının da bulunduğu 5 olayın daha faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle aranan Gri Liste'de yer alan 'Berhem' kod adlı Osman Ekinci olduğunu açıkladı. Teröristin, 2 yıl önce Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan kırsalında geçen 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Berhem' kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir" denildi.

 8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLİ

Terörist Osman Ekinci'nin, 19 Haziran 2015 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında menfeze döşenen mayın ve el yapımı patlayıcı patlatılarak 8 askerin şehit edilmesi, 30 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis-Baykan karayolunun kesilerek toplanan vatandaşlara bölücü terör örgütünü övücü, Kürtçe ve Türkçe propaganda yapılması olayı, 26 Mayıs 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cahit Türköz'ün aracına mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olayı, 14 Ekim 2017 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen mayın ve el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 9 askerin yaralanması, 16 Mayıs 2019 tarihinde Bitlis'te ele geçirilen mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinin yerleştirilmesi olaylarının faili olduğu belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (02.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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