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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.12.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

8 Aralık Sayısal Loto sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama

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8 Aralık Sayısal Loto sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 173'üncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 173'üncü hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. İşte, 8 Aralık 2018 tarihli bin 173'üncü Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

8 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...

MPİ’nin yaptığı bin 173'üncü hafta çekilişi sonucu kazanan şanslı numaralar; 1 - 5 - 7 - 14 - 46 - 47

8 Aralık Sayısal Loto sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto'nun üç gün önce yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 700 bin 439 lira 70 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 69 kişi, 6 bin 584 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 990 kişi, 85 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 80 bin 611 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

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