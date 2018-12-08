8 Aralık Sayısal Loto sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 173'üncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 173'üncü hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. İşte, 8 Aralık 2018 tarihli bin 173'üncü Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
8 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı bin 173'üncü hafta çekilişi sonucu kazanan şanslı numaralar; 1 - 5 - 7 - 14 - 46 - 47
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun üç gün önce yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 700 bin 439 lira 70 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 69 kişi, 6 bin 584 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 990 kişi, 85 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 80 bin 611 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
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