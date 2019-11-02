8.5 ton balığa el konuldu
İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri önceki gün Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim yaptı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı ekiplerin de katıldığı denetimler sırasında balıklarda boy yasağına uymayan balıkçılar tespit edildi.
Yetkililer yasaklara uymayan balıkçılara Su Ürünleri Kanunu ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre cezai işlemler uygulandı. Kanuna aykırı olarak avlanılmış ve depolanması yapıldığı tespit edilen 4 kasa ahtapot, 1 mahmuzlu camgöz, 19 kasa bakalyaro, 63 kasa mezgit, 340 kasa hamsi, 12 kasa barbun, 1 kasa pisi balığı, 175 kasa istavrit, 8 kasa lüferin yer aldığı toplam 8.5 ton su ürününe el konuldu. Türü yok olma tehlikesi altında bulunan ve avlanılması yasak olan camgöz balığını depolayan firmaya 1635 lira para cezası verildi, balığa el konuldu. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün balıkları satışa çıkaracağı ya da hayır kurumlarına bağışlayabileceği öğrenildi.
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