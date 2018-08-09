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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

7'si çocuk 9 ölü... İki babanın tarifsiz acısı!

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7'si çocuk 9 ölü... İki babanın tarifsiz acısı!

Kuşadası Körfezi açıklarında sabaha karşı alabora olan lastik bottan sağ kurtulanların yaşadığı dram yürekleri dağlıyor. 2 kişi kapasiteli olmasına rağmen 13 kişinin bindiği lastik botun alabora olması sonucu 9 kaçak göçmenin boğulduğu faciada 4 yaşındaki oğluyla sağ olarak kurtulan Irak uyruklu bir baba eşi ve 3 çocuğunu, Irak uyruklu bir başka baba ise eşi ve 4 çocuğunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

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  • Lastik bot faciasından Iraklı iki ailenin dramı çıktı
  • Lastik bot faciasından Iraklı iki ailenin dramı çıktı
  • Lastik bot faciasından Iraklı iki ailenin dramı çıktı
  • Lastik bot faciasından Iraklı iki ailenin dramı çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eşi ve dört çocuğuyla umuda yolculuk için Kuşadası’ndan bindikleri lastik botun alabora olmasıyla eşi ve 3 çocuğunu kaybedip, faciadan 4 yaşındaki oğlu Muhammed ile sağ kurtulan Irıklı Soner Rad, aile başına 3 bin dolara anlaştıkları organizatörün isteğiyle İzmir’den Kuşadası’nda geldiklerini belirterek, "2 aile için toplam 6 bin dolara anlaştık. Toplam 6 organizatör vardı ve 3’ü Suriyeliydi. Bize çok kötü mumele yaptılar. Lastik botun yanına gelince yelek olmadan bizi bindirmeye kalktılar, ben yelek istedim, olmadığını söyleyip ellerindeki silahla tehdit ederek bizi zorla lastik bota bindirdiler “ dedi.

"KIZIM ELİNİ UZATTI TUTAMADIM"

Lastik botu Suriye uyruklu organizatörün kullandığını belirten Rad, “ Biraz ilerledikten sonra bir telefon geldi ve botu kullanan Suriye uyruklu organizatör suya atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada karışıklık çıktı ve bot batmaya başladı. Botta eşim ve 4 çocuğum vardı. Ben hemen 4 yaşındaki oğluma uzandım. Bu sırada kızım bana uzanmaya çalıştı ama onu kurtaramadım. Gözlerimin önünde 3 çocuğum ve eşim boğuldu. Büyük bir çaresizlik yaşadım “ diye konuştu.

Kuşadasında facia: 9 kişi öldü
Kuşadası'nda facia: 9 kişi öldü

AİLESİNİN TÜM FERTLERİNİ KAYBETTİ

Faciadan sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan bir başka Irak uyruklu Ahmed Rahad ise Irak’tan 20 gün önce Türkiye’ye geldiklerini belirterek, “Konuşacak hiçbir şey yok“ dedi. Kuşadası Devlet Hastanesi morgunda faciada ölenleri teşhis eden ve gözyaşı döken kaçak göçmenin de olayda ailesinin tüm fertlerini oluşturan dört çocuğu ve eşini kaybettiği ortaya çıktı.

Bilindiği gibi, sabah 03.25 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında bir kaçak göçmen botunun battığı yolundaki ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olaya müdahale etti. Sahil Güvenlik uçağı tarafından yeri tespit edilen lastik botla ilgili 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri de arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu sahil güvenlik botları tarafından 1’i kadın 4 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılırken, Irak uyruklu 7’si çocuk ve 2’si kadın göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Boğularak hayatlarını kaybeden Irak uyruklu göçmenlerin cesetleri Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda, kayıp olmadığı ve batan lastik bota 12 Irak uyruklu, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 13 kişi bindiklerini söylediler.

SURİYE UYRUKLU İNSAN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA

Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde yaşanan kaçak göçmen faciasının ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, faciadan sağ olarak kurtulanların ifadesini aldı. Yapılan araştırmada alabora olan tekneden sağ olarak kurtarılan Suriye uyruklu göçmenin insan tacirliğini organize eden 6 kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Kaçak göçmenlerin ifadesinin ardından KOM ekipleri tarafından kaçak göçmenleri para karşılığı yurt dışına kaçırmaya çalışan ve alabora olan tekneden sağ kurtulan Suriye uyruklu insan taciri gözaltına alındı.

Faciadan sağ kurtulan kaçak göçmenler tarafından teşhis edilen ve gözaltına alınan Suriye uyruklu insan kaçakçısı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan araştırmada faciaya yol açan insan kaçakçılığını aile başına 3’er bin dolara organize eden insan kaçakçılarının toplam 6 kişi olduğu belirlenirken, polis 2’si Suriye uyruklu 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kuşadası'nda facia: 9 kişi öldü
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