79 yıldır piyanoda

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden olan Bozkurt İlham Gencer, tam 79 senedir sahnelerde. Gencer, haftanın yedi günü İstanbul Beyoğlu’ndaki Pera Palace Otel’de saat 15.00-18.00 arasında Türk ve dünya müziğinden eserler çalıyor ve söylüyor. Piyanonun başına ilk olarak 5 yaşında oturan Gencer hayatında hiç nota öğrenmemiş. Gencer “Piyano benim yaşam felsefem, piyanosuz yarım sayılırım. Müzik yaparak kazandığım parayla 1956 yılında beyaz kuyruklu bir piyano aldım. O dönemde o piyanoya verdiğim parayla yalı alınabiliyordu. Üsküdar’da bir açık artırmadan aldım bu piyanoyu. 110 yıllık ve hâlâ da bu piyanodan ayrılmadım, evime zor sığıyor ama o benim en değerli varlığım” diyor.

‘BENİM MEKÂNIMDA MEŞHUR OLDULAR’

1960 yılında açtığı Çatı Kulübü’nü hayatının en renkli dönemi olarak anlatan Gencer, o günleri şöyle anlatıyor: “İstanbul’un en ünlü mekânıydı. Dönemin tüm müzisyenlerinin yolu oradan geçti. Ajda Pekkan, Barış Manço, Cem Karaca, Emel Sayın, Ferdi Özbeğen hepsi benim mekânımda meşhur oldu diyebilirim. Gündüzleri müzisyenlerin çalışması için açık tutardım. Herkes orada prova yapardı, enstrümanına çalışırdı. Yeni ünlenmekte olan şarkıcıları da o kulüpte lanse eder, onlara şarkı söyletirdim.” 1961 yılında seslendirdiği “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” şarkısıyla geniş kitleler tarafından sevilen Gencer, hayatında iki tutkusu olduğunu söylüyor. İlki müzik, diğeri ise yeni yetenekler keşfetmek.

‘HAYATIMDA SÖZ YA DA NOTA BAKMADIM’

Dokuz yıldır Pera Palace’ta sahne alan Gencer’in repertuvarında binlerce şarkı var. “Hayatımda hiç söz ya da nota bakmadım” diyen Gencer, bir şeylere bağlı kalarak şarkı çalmanın ve söylemenin seyirciyle iletişim kurmanın önüne geçtiğini söylüyor ve sözlerini şöyle bitiriyor: “Ben müziksiz ve piyanosuz yaşayamam. Sanırım zamanı geldiğinde de piyano başında uçacağım.”

HÜRRİYET’İ ANONS ETTİM

“1948’de sahne aldığım yerde Sedat Simavi yanıma gelerek ‘Yeni bir gazete kurduk, yarın ilk sayısı çıkacak’ dedi. Ben de piyano başında “Yarın Hürriyet gazetesi yayın hayatına başlıyor” diyerek anons ettim.”

‘KAHVALTI ETMİYORUM HER GÜN SPOR YAPIYORUM’

Gencer, 30 yıldır kahvaltı etmediğini, günde iki öğün beslendiğini söylüyor. İlk öğününü saat 16.00 gibi yediğini anlatan Gencer, daha sonra saat 20’den önce hafif şeyler yiyerek günü bitiriyor. Her gün yarım saat spor yaptığını ifade eden Gencer, “15 dakika yatakta, 15 dakika da ayakta egzersiz yapıyorum. Genç kalmamın en önemli sırrı bu” diyor.