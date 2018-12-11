79. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sertifikalarını yenilemek ya da yeni sertifikalar almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı 79. ÖGG sınavı, 2 Aralık Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuçlara odaklanan birçok vatandaş, 79. ÖGG sonuçları için duyurulara kilitlendi. Peki, birçok kişinin merakla araştırdığı 79. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖGG sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Dönem dönem gerçekleştirilen ÖGG sınavı, 79. kez uygulanan sınavın ardından konusu oldu. Peki, 79.ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bazı bilgiler
79.ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Aralık tarihinde 79. düzenlenen ÖGG sınavı, 14 Aralık Cuma günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Sonuçlar yayımlanır yayımlanmaz Hurriyet.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle