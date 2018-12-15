79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o sitede
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için birçok kişinin beklentisi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve değerlendirilmesi gerçekleştirilen 79. ÖGG sınavının sonuçları, yine aynı site üzerinden erişime açılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla beklediği o sonuçlar hakkında bazı bilgiler
79. ÖGG sınav sonuçları, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ya da sertifikalarını yenileyecek olan birçok kişinin merak ettiği konu olmaya başladı. Normal şartlarda 14 Aralık Cuma günü açıklanması beklenen 79. ÖGG sınav sonuçlarının henüz açıklanmamış olması, birçok adayın internet üzerinden araştırma yapmasına neden oldu. Peki, 79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
79. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı birçok merkezde 02 Aralık tarihinde 79. kez düzenlenen ÖGG sınavı hakkında, 14 Aralık Cuma günü resmi internet sitesi üzerinden sonuçların yayımlanacağını duyurmuştu. Sonuçların beklenen tarihte yayımlanmamasının ardından birçok kişinin internet üzerinden araştırması başladı. Sonuçlar yayımlanır yayımlanmaz Hurriyet.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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