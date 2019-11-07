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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

781 bin yabancı çocuğa eğitim

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
781 bin yabancı çocuğa eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 1 milyon 301 bin 380 eğitim çağında yabancı uyruklu çocuk bulunduğunu ve bunların 781 bin 348’inin eğitim öğretime dâhil edildiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde “Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile birlikte okul çağında bulunan çocuk ve genç mülteci sayısı kaçtır? Eylül 2019 tarihi itibariyle okula kayıtlı olan çocuk ve genç sayısı kaçtır? Suriyeli çocuklara yönelik faaliyet gösteren toplam geçici eğitim merkezi sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti. Bakan Selçuk, yanıtında şunları kaydetti:

YOĞUN TÜRKÇE DERSİ

“Ülkemizde 1 milyon 301 bin 380 eğitim çağında (5-17 yaş) bulunan tüm yabancı uyruklu çocuklardan 781 bin 348’i eğitim öğretime dâhil edilmiştir. Çocuklardan 1 milyon 82 bin 172’si Suriyelidir. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde alınan karar gereği yeni geçici eğitim merkezlerinin açılması durdurulmuş ve kapatılma süreci başlamıştır. Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ara sınıf öğrencilerinin ise yoğun Türkçe eğitimine tabi tutularak bir üst sınıfta resmi okullara kaydedilmesi için karar alınmıştır. Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 195 geçici eğitim merkezinde 39 bin 178 öğrenci, yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görmektedir.

26 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR

‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ (PICTES) AB tarafından sadece Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin insani yardım, sağlık, psiko-sosyal destek, eğitim ve göç yönetimi gibi alanlarda desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir program olan ‘Türkiye’deki Sığınmacılar İçin Mali İmkân’ adı altında doğrudan hibe yöntemi ile Bakanlığımız ve AB arasında 20 Aralık 2018 tarihli sözleşme ile Suriyelilerin yoğun yaşadığı 26 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamda 81 ilde bulunan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyelerini tespit etmek amacıyla 3 Mayıs 2019’da Türkçe Yeterlik Sınavı yapılmıştır. Bu sınava ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf, ortaokul ve lise öğrencileri katılmıştır.

2 MİLYON TÜRKÇE KİTABI

Suriyeli çocukların eğitiminde ve uyum süreçlerinde karşılaşılan en önemli sorun dil öğrenimidir. Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezleri, STK’lar, belediyeler, üniversiteler ve TÖMER aracılığı ile yabancılara yönelik dil eğitimi verilmektedir. 2016’dan bu yana uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak 2 milyonun üzerinde Türkçe kitap seti alınıp Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illere dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Hayat Boyu Türkçe 1, Hayat Boyu Türkçe 2, Hayat Boyu Türkçe 3 kitap setlerinden ve öğretmen kitaplarından toplamda 3 milyon 13 bin 560 kitabın PICTES projesi kapsamında basımı tamamlanmış ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.”

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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