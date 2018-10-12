78. ÖGG sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ya da belgelerini yenilemek isteyenlerin katılım sağladığı sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ÖGG sınavı, sonuçları ile merak konusu oldu. Peki, 78. ÖGG sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

12 Ekim 2018 - 09:15:17 Hürriyet Haber

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ÖGG sınav sonuçları için merakla beklenen gün geldi. Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen özel güvenlik sınavının sonuçlarına odaklanan vatandaşlar, 78. ÖGG sınav sonuçları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, 78. ÖGG sonuçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

78.ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 12 Ekim Cuma günü (bugün) açıklanması öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SONUÇLAR AÇIKLANINCA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih henüz açıklanmadı. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulacak, aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.