78. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen ya da sertifikalarını yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı ÖGG sınavının sonuçları için geri sayım başladı. ÖGG sınav sonuçları, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi aynı tarihlerde adayların erişimine açılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün sorgulanabilecek? İşte, ÖGG sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
ÖGG sınav sonuçları, 30 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından merak konusu oldu. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen ya da halihazırda bu görevi yapan ancak kayıt yenileme için bu sınava katılım sağlayan vatandaşlar, sorgulamalarına başladı. Peki, 78.ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar
78. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 12 Ekim Cuma günü açıklanması öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle