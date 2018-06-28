77. ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 77. Temel Eğitimi Sınavı

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların geçtiğimiz günlerde katılım sağladığı 76. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez 77. ÖGG sınavına çevrildi. İşte, merakla araştırılan 77. ÖGG sınav tarihi...

77. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavları belli dönemlerde yapılmaya devam ediyor. 77. ÖGG sınavı da 12 Ağustos 2018 Pazar günü yapılacak.

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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.