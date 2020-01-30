77 ağaç kurudu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre söz konusu ağaçlardan 38’i son 3 yılda meydana gelen fırtınalarda yıkıldı. Geriye kalan 39 kuru ağaç ise kaldırılıp yerlerine dişbudak, sığla, çitlembik, mabet ve ıhlamur ağaçları dikilecek. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, şunları söyledi: “Hastalık İstanbulumuzun başka bölgelerindeki çınar ağaçlarında da mevcut. Şu an için bilinen tek yöntem, hastalık tespit edilenlerin hızlıca alandan uzaklaştırılması. Geç kalındıkça hastalığın etki alanı büyüyor ve bölgedeki tüm çınarları etkiliyor.”