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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSTANBUL (AA)
29.12.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

760 bin lirasını kaptırdı! ‘Yaşadıklarıma inanamıyorum’

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760 bin lirasını kaptırdı! ‘Yaşadıklarıma inanamıyorum’

Kendilerini telefonda, FETÖ üyelerine operasyon düzenleyen polisler olarak tanıtan dolandırıcılara, sattığı arsasından ve bankadan çektiği krediden elde ettiği toplam 760 bin lirayı verdiğini öne süren emekli Ali Rıza Irmak, polise başvurdu. Ali Rıza Irmak "45 yıllık emeğimi çaldılar. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum" dedi.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan ve "FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz" diyen kişilere inanarak 760 bin lirasını kaptırdığını iddia eden emekli Ali Rıza Irmak, polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen TCDD'den emekli 63 yaşındaki Ali Rıza Irmak, Ataşehir'deki arsasının satışından elde ettiği 710 bin lira ile bankadan çektiği 50 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdığını belirterek, şikayetçi oldu.     

Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandığını anlatan Irmak, şunları kaydetti:     

"Bana polis olduğunu söyleyen kişiler 'FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz. Sen vatansever birisin. Yardımına ihtiyacımız var. Arsanı satmanı istiyoruz. Bu alım satım sırasında da onları takip edeceğiz, yakalayacağız.' dedi. Bu kişileri polis sanınca arsamı satıp 710 bin lirayı kuryeyle gönderdim. Daha sonra bir bankada FETÖ'cüler olduğunu, operasyona devam edeceklerini, kendilerine yardım etmesi için bankadan kredi çekilmesi gerektiğini söylediler. 50 bin lira kredi çekmemi istediler. Çektiğim bu parayı da dolandırıcıların gönderdiği kuryeye teslim ettim. Yeniden beni aradılar ve bu kez başka tapulu yeri olup olmadığını sordular. Balıkesir'de bir yazlığımın olduğunu söyledim. Onu da satmamı istedi. Yazlığımı satmaya hazırlanırken 86 yaşındaki babamın 'Bunlar dolandırıcı' uyarısıyla polise başvurdum."     

Irmak, şikayetinin ardından, "45 yıllık emeğimi çaldılar. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum. Emekli maaşımla çektiğim krediyi ödüyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Lütfen paramı geri getirsinler, mahvoldum." ifadelerini kullandı.     


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Son 24 saatte ne oldu? (29.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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