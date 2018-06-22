76. Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları

Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 76. Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Henüz açıklanmayan sınav sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında bir bilgi ya da duyuru olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 76. ÖGG sınavı hakkındaki son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte, ÖGG sınav sonucu hakkında merak edilen detaylar…



ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 08 Haziran Pazar günü düzenlenen ve özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 76. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Sonuçlar açıklandığı ilk andan itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.



ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?



Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.



- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.



- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.



- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.