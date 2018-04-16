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    75. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:

    75. Özel Güvenlik sınav sonuçları, kurumlarda görevlendirilebilmek için yetki belgesine sahip olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen 75. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, 75. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih ve sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

    Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınav soruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sınavın ardından merak edilen konu ise 75. Özel Güvenlik sınav sonuçları oldu. Peki, merakla beklenen 75. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 08 Nisan Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 75. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 20 Nisan Cuma günü açıklanacağı öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

    SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI 

    8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından sorular ve cevaplar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte sorular ve cevaplar;

    ÖZEL GÜVENLİK 75. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÖZEL GÜVENLİK 75. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÖZEL GÜVENLİK 51. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÖZEL GÜVENLİK 51. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

    76. TEMEL EĞİTİM SINAVININ TARİHİ DEĞİŞTİ

    27 Mayıs 2018 Tarihindeki Özel Güvenlik 76.Temel ve 52.Yenileme Eğitimi Sınavı 03 Haziran 2018 Pazar Günü Saat 14:00'da yapılacak.

    SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

    Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih genellikle sonuç açıklanma tarihinden bir gün sonrası olmaktadır.

    İtirazdan bir gün sonra ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulması ve aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılması beklenmektedir.

    Etiketler: özel güvenlik sonuçları , ögg sonuçları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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