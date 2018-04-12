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    75. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    12.04.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    75. Özel Güvenlik sınav sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesinin ardından sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurumlarda özel güvenlik olarak çalışmak isteyen birçok bireyin katılım sağladığı 75. Özel Güvenlik sınav sonuçları, son günlerin araştırılan konuları oldu. Peki, 75. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    75. Özel Güvenlik sınav sonuçları, 8 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından merakla araştırılan konu oldu. Yetki belgesi alabilmek için önemli bir şart olan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yapacağı değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Peki, 75. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 08 Nisan Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 75. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 20 Nisan Cuma günü açıklanacağı öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

    SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

    Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih genellikle sonuç açıklanma tarihinden bir gün sonrası olmaktadır.

    İtirazdan bir gün sonra ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulması ve aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılması beklenmektedir.

    Etiketler: özel güvenlik sonuçları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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